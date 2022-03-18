هاني الناظر يحذر من ارتداء «حلق» أعلى الأذن: يسبب مشكلات خطيرة

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من استخدام «حلق» أعلى الأذن، مؤكدا أنه يسبب الكثير من المشكلات الصحية التي تصعب معالجتها.

ونشر «الناظر» صورة توضح أضرار التزين بأقراط أعلى الأذن، عبر حسابه على عبر «فيس بوك»، وعلق عليها: «من أسوأ العادات وضع حلق في منطقة أعلى الأذن، لأنه في حالات كتير بيسبب ورم بالشكل ده، وإزالته بتكون صعبة وبتحتاج ليزر مع حقن مواد لمنع الورم من إعادة تكوين نفسه.

تورم الأذن

تابع «الناظر»: «دي حالة بعد شهرين من إزالة الورم، الحمد لله النتيجة تعتبر جميلة، وربنا وفقنا نشيله من غير ما يسيب أثر ملحوظ».

وتورم الأذن من المشكلات الشائعة؛ التي تستلزم استشارة طبيب التجميل، أو طبيب الأمراض الجلدية لتقييم شكل ووضع هذا التورم أو الندبة الناتجة عن الثقب.

أنواع مشكلات ثقب الأذن ونصائح للعلاج

الندبات الصغيرة: إذا كانت الندبة صغيرة، فقد يوصى بالانتظار أولاً؛ حتى يشفى الجرح الأولي، فإن محاولة معالجة الندبة يمكن أن تجعل الأمور أسوأ.

يمكن أن تستغرق الندوب سنة كاملة حتى تشفى بالكامل، وتحتاج إلى الوقت لإصلاح مشكلتها.

يمكن للعلاج بالليزر أن يخفف الندوب عن طريق إذابة الأوعية الدموية في أنسجة الندب، وتعمل أنواع أخرى من العلاج بالليزر على إزالة الطبقات العليا من الجلد.