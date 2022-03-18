قنوات عرض مسلسل «دايمًا عامر» لمصطفى شعبان في دراما رمضان 2022

يخوض الفنان مصطفى شعبان السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل جديد يحمل عنوان «دايمًا عامر» وهو من كتابة مايكل عادل وأيمن سليم، وتأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، لذا بعد طرح البرومو التشويقي الرسمي الخاص بالمسلسل، أمس، يبحث قطاع كبير من الجمهور عن القنوات الناقلة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل «دايمًا عامر»

يُعرض مسلسل «دايمًا عامر» يوميًا خلال أيام رمضان وعلى مدار 30 حلقة عبر شاشة قنوات «الحياة»، و«ON»، بالإضافة إلى عرض حلقات المسلسل على منصة «Watch It» الإلكترونية.

أحداث مسلسل «دايمًا عامر»

يناقش المسلسل قضية نظام التعليم الجديد في مصر، والصراع بين القسم العربي والقسم الدولي في إطار اجتماعي خفيف، إذ تدور أحداث العمل حول مدرسة «اليوم الجديد» ومشاكل الطلاب وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، بينما تعين المدرسة الأستاذ «عامر» الذي يجسده مصطفى شعبان، مدرس شؤون اجتماعية عن طريق الخطأ بدلًا من شخص آخر، فيجد نفسه في مواجهات عديدة مع الطلاب وأولياء الأمور.

أبطال المسلسل وشخصياتهم

يضم العمل العديد من النجوم، وهم مصطفى شعبان «عامر»، ولبلبة «ميس زهرة مديرة المدرسة»، وعمرو عبدالجليل «مستر أبو الوفا»، وكريم عفيفي «مستر نوفل مدرس تربية رياضية»، ومحمد ثروت «مدرس رياضيات»، ومحمد محمود «الأستاذ شحاتة، مدرس اللغة العربية»، ونضال الشافعي «مدرس كيمياء»، وأسما إبراهيم «ميس همت مدرسة لغة إنجليزية»، وميرنا نور الدين «ميس فدوى»، وأحمد الشامي «مستر شريف»، وصلاح عبدالله.

وظهر خلال البرومو الرسمي للمسلسل عدد كبير من النجوم والفنانين الشباب، كما ظهر الفنان شريف دسوقي يجلس على كرسي متحرك، وغلبت المشاهد الكوميدية على البرومو.