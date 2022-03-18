معرض «أهلا رمضان» في كفر الشيخ.. 155 عارضا للسلع و35% تخفيضات

أعلن حاتم عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أن الغرفة التجارية سوف توفر عددا كبيرا من العارضين لجميع المنتجات في معرض «أهلا رمضان» بمنطقة 47 عمارة، الذي سوف يشارك به نحو 155 عارضا، لتوفير منتجات متنوعة من لحوم وأسماك ومواد غذائية بأسعار مخفضة.

معارض في مختلف مناطق كفر الشيخ

ذكر «عبد الغفار»، في تصريح لـ «الوطن»، أن الغرفة التجارية بالمحافظة، بدأت في تأثيث المعرض، وسيتم مراعاة توفير أماكن لانتظار المواطنين، ووضع لوحات إرشادية بجميع الأسعار المعروضة، مع وجود لجان يومية لمراقبة حالات البيع بالأسعار التي تم تحديدها مسبقا، لحماية المواطنين من الغلاء.

اقرأ أيضا قطار معارض «أهلا رمضان» يصل بسيون.. «أسعار زمان رجعت تاني»

وأوضح، أنه يتم حاليا التجهيز لعدد من شوادر السلع الغذائية التابعة للغرفة، في: بلطيم، غرب مدينة كفر الشيخ، الحامول، مقر نقابة المعلمين، وسوف يتم إعلان افتتاح تلك الشوادر خلال ساعات، حتى يستطيع المواطنين شراء السلع اللازمة لهم، دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة، وذلك مع تخفيضات تصل لنحو 35%.1