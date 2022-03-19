حظك اليوم برج السرطان السبت 19-3-2022 عاطفيا ومهنيا

ذكاءه في الحديث اللغوي مع الآخرين، يجعل من رجل برج السرطان، شخصية قادرة على إقناع المحيطين به بشكل كبير، كما أنه يحب البقاء في المنزل لفترات طويلة، ولا يفضل الخروج والتنزه، كما أنه معطاء بشكل كبير، يحرص على مساعدة الآخرين بكل ما لديه من وقت وجهد، كما أنه يسعى دائما للسير مع التيار المجتمعي، ولا يحب الخروج عن عادات وتقاليد المجتمع، ذلك لأنه لا يتقبل النصائح من الآخرين، ويخاف على نفسه من الفشل، والتعرض لخيبات الأمل.

وبالنسبة لامرأة برج السرطان، فلديها شخصية مسيطرة على الآخرين، كما أنها لديها حدس قوي، وعاطفية بشكل كبير، ولكنها لديها نزعة حب التملك للأشياء، وتبحث دائما الحظ اليومي الخاص بها، لذلك نقدم لها من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وقد يدفعك كثيرا للعناد.. اصبر وانتبه لأقوالك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك بحماية نفسك من الفضوليين والمتدخلين في شئونك الخاصة.

امرأة برج السرطان والحب

اهتمامها البالغ بالمحيطين بها يجعل من امرأة برج السرطان شخصية عاطفية، تقدر علاقتها بالطرف الآخر كثيرا، ولكنها تتخذ الكثير من الوقت في التفكير للدخول في علاقة عاطفية، وبمجرد الدخول فيها، تغمر شريك حياتها بالكثير من الحنان.