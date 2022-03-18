كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه على يد سيدة مقيمة بالإسكندرية

تكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها وفاة زوجها، فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة، داخل الشقة محل سكنهما بـ3 طعنات في الرقبة، وما قررته زوجته أنها كانت موجودة طرف أهليتها لحضور حفل زفاف، ولدى عودتها اكتشفت سرقة شاشة التليفزيون وبعض المتعلقات.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكّل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عن أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية.

مقتل فرد أمن على يد سيدة بالإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقررت بتعرفها على المجنى عليه منذ عدة أشهر واصطحبها المجنى عليه لشقته فعقدت العزم على سرقة شقة المجنى عليه بأسلوب المغافلة، حيث أحضرت مقصًا حديديًا وتعدّت به عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته واستولت على شاشة تليفزيون ومبلغ مالي وهاتف محمول وحقيبة يدوية صغيرة الحجم خاصة بزوجة المجنى عليه بداخلها بعض البطاقات وبطاقة بنكية، وأرشدت عن المسروقات بمحل إقامتها.