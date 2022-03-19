حظك اليوم برج الأسد السبت 19-3-2022 مهنيا وعاطفيا

حبه لتوافقه مع كل ما هو جديد، ليتماشى مع العصر الذي يعيشه، يجعل من مولود برج الأسد شخصية متحضرة بنسبة كبيرة، كما أنه لديه شخصية منفقة بشكل كبير، ولا يحب التقيد عن صرف الأموال، ويتمتع مولود هذا البرج، بالكثير من الحيوية والنشاط، ويحرصون على العمل بشكل مستمر، ولا يفضلون قضاء وقت فراغ، دون أن يكون لديهم مهمات، لابد من إنجازها، ويدفعه إلى ذلك طموحه الكبير الذي يكون لديه أهداف يحرص على تحقيقها.

ويحرص مولود برج الأسد، على تكوين علاقات وصداقات قوية، ولديه قدرة كبيرة على جذب المحيطين به له، ولا يحب مولود هذا البرج قضاء وقت طويل بمفرده، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يجعل ذهنك متقدا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزلك الثامن يدفعانك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتبدو مقنعا.

برج الأسد والحب

لا يخشى مولود برج الأسد من الإفصاح عن مشاعره، ولكنه لديه عيب قد يجعل الطرف الآخر يشعر بالإرهاق الشديد في العلاقة، وهو رغبته الدائمه في الاستقلال عن الآخرين.