نقل «الأطفال بلا مأوى» من فاقوس وكفر صقر إلى مركز جديد بالعاشر

أشرف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على نقل الأطفال المعثور عليهم، من دور الإيواء التابعة للإدارات الصحية بفاقوس وكفر صقر إلى مركز إيواء الأطفال الجديد، بمركز طب الأسرة بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان.

مركز الإيواء الجديد يتسع لـ150 طفلاً

أوضح «شوقي»، في بيان له، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن المركز تم إنشاؤه بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية، على مساحة 2000 متر و3 أدوار، وتم تجهيزه بالتعاون مع المجتمع المدني ليتسع لـ150 طفلاً.

اقرأ أيضًا التضامن: التعامل مع 22 ألفًا من الأطفال والكبار بلا مأوى.. ودمج 68% منهم

وتفقد التجهيزات الخاصة بجميع الغرف في المركز، والتي تشمل غرفًا للنوم، وغرفًا للمعيشة، وغرفًا للترفيه مزودة بألعاب للأطفال، وغرفًا لتحضير الرضعات، وغرفًا للملابس، والمطبخ، والمغسلة، بالإضافة لغرف الإقامة المنفردة للأطفال حال إصابتهم بأمراض معدية.

وذكر أن المركز يقدم أيضًا خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وخدمة الطوارئ، والتطعيمات الروتينية، ومختلف خدمات طب الأسرة، بجانب خدمات رعاية الطفل، وتم توفير القوى البشرية اللازمة للعمل، والتدريب الجيد لهم على أداء الخدمة، مشيرًا إلى أن المركز يُعد من المراكز النموذجية لرعاية الأطفال على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير حياة كريمة لأطفال المحافظة.