تعيينات شركة مياه أسيوط.. آخر موعد لتقديم تظلمات المستبعدين من الوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط، عن آخر موعد لتلقي طلبات المتظلمين وغير المنطبق عليهم الشروط لشغل وظائف «مهندس، كيميائي، إخصائى زراعة» بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021.

وأفاد قطاع الموارد البشرية التابع للشركة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن غدًا السبت 19 مارس 2022 هو آخر موعد لتلقي الطلبات، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها، تطبيقًا لمعايير الكفاءة في الاختيار، ولضمان حسن سير العملية، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

أماكن ومواعيد تقديم التظلمات لوظائف شركة المياه

وذكر القطاع أن التظلمات سيجرى تقديمها بديوان عام الشركة في: 2 بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية خلف أبراج الوطنية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانيه ظهراً، على أن يقوم المتظلم بسداد مبلغ 200 جنيه، قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية على أن يتم رد المبلغ للمقبول تظلمه.

آلية فحص التظلمات

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن التظلمات سيجرى تقديمها على النموذج المعد لذلك بقطاع الموارد البشرية باسم اللواء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، على أن يبيّن سبب التظلم، وعنوان المراسلة.

ولفتت إلى أنها ستنظر في التظلمات المقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سيتم الإعلان عن نتيجة باقي الوظائف المعلن عنها في المسابقة فور الانتهاء من فحصها.