«التعليم»: الدراسة بالمدارس اليابانية تحقق النمو المتوازن للأطفال

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام التعليم المصري يسعى إلى تزويد الطلاب بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يسمى في نظام التعليم الياباني بالتعليم الشامل للطفل، وهو نظام يقوم على تحقيق النمو المتوازن لكل من «العقل والقيم والجسد»، ويضمن أرضية لتنمية المهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والمشاعر الإنسانية والتطور البدني الصحي معًا.

وأضافت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس المصرية اليابانية، أنها تعمل على بذل الجهد لضمان مناخ إيجابي في المدرسة، يحقق متعة التعلم، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه الطالب بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلاً فيه، وأن يتم تحفيز كل طالب من خلال الأنشطة التعليمية الموزعة بشكل عادل على الجميع مهما كانت سرعة تعلمهم أو مواهبهم، والعمل على وضع نهاية لفكرة امتحان نهاية العام التي تحتل حاليًا الدور المحوري في النظام التعليم، فضلاً عن السعي لخلق نظام تعليمي تعلمي يتيح للطالب اكتساب مهارات ذات معنى ومهارات القرن الواحد والعشرين وغيرها من خلال تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية.

تفاصيل تطبيق نظام التوكاتسو في المدارس اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مصطلح التوكاتسو «TOKKATSU» مشتق من كلمة «Tokubetu katudo» أي «توكوبيتسو كاتسودو» ويطلق عليه اختصارًا «توكاتسو» ويعبر عن الأنشطة الخاصة التي تعتبر أحد الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل في اليابان، والهدف منها خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة، والعمل على تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة، وكذلك خلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة.

وأكدت الوزارة التوكاتسو مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب و بنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففي الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهي أنشطة لايتم إدراجها في إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة في تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة،