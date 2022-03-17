مراحل إجراءات المقابلة الشخصية في المدارس المصرية اليابانية

نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية مختلف، لأنه يطبق نظام «توكاتسو» التعليمي الذي ينمي شخصية الطالب، لذلك يستلزم الأمر عقد مقابلة شخصية له ولولي الأمر للتأكد من مدى استعدادهما لتقبل هذا النظام والتوافق معهما، لأن النشاط ممتد، إذ يتعامل الطالب لحظة خروجه من المدرسة مع المجتمع بأفراده، ومفاده هو أن يكون الطالب لديه القدرة على حل أي مشكلة تواجهه بسهولة ودهاء.

التقديم للمدارس اليابانية

التقديم للمدارس اليابانية يكون إلكترونيا، إذ يختار ولي الأمر أقرب فرع «مدرسة» مناسبة لسكنه، بعد استيفاء كافة الشروط المتعلقة بالسن والأوراق المطلوبة، يجرى إبلاغه بموعد لعقد اختبار له ولنجله، ويبدأ ولي الأمر التفاعل مع إدارة المدرسة للتعرف على فلسفة التعليم وآليات تطبيقه.

عقد اختبارات رياضية

وتستقبل شئون الطلاب في المدرسة الطفل، ويبدأ ولي أمره بملء استمارة بيانات بها إيميل ولي الأمر والرقم القومي، بحسب ما ذكرته هاميس إبراهيم، أخصائية نفسية في المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، موضحة أنه بعد ذلك يذهب الطفل إلى صالة الجيم لعمل اختبارات رياضية يجرى على أساسها قياس مدى اللياقة البدنية للطفل، ثم يعقد الاختبار الأكاديمي للمرحلة العمرية المتقدم إليها الطالب.

المدارس المصرية اليابانية تعرض الطالب المتقدم لها على الأخصائي الاجتماعي والنفسي لملاحظة سلوكه ودرجة انتباهه وتركيزه وتفاعله ومشاركته وسماته الشخصية، كما يجرى ولي أمر الطالب أيضا مقابلة مع الأخصائي الاجتماعي والنفسي.

قياس طول ووزن الطفل

ويختلف الاختبار الأكاديمي من سنة لأخرى، لأن الهدف الأساسي هو قياس مهارات القراءة والكتابة للطالب، والتعرف على الأشياء وقدرته على التمييز ومسميات الأشياء والحروف والأرقام.

وأوضحت الإخصائية النفسية لـ«الوطن»، أنه يجرى قياس طول ووزن الطفل، وكتابة استمارة كاملة إذا كان الطفل يعاني من أي أمراض مزمنة، ويقيس الفريق الرياضي لياقته البدنية.

أما الأخصائي النفسي والاجتماعي فيتعامل مع الطفل دون ولي أمره، وتطرح أسئلة عليه مثل اسمه وعمره، ثم يعرض على مواقف معينة، للكشف إذا كان لديه ميول عدوانية من عدمه لقياس الذكاء العاطفي وقدرته على التعامل مع المواقف.

وأضافت: يجلس عدد من المتخصصين مع ولي الأمر، للحديث معه عن أساليب المكافأة والعقاب ومشاركة الطفل في المهام المنزلية، وما إذا كان هناك نوع من التمييز بينه وبين أشقائه، وأخيرا يجرى عمل تقرير به درجات الطالب في كل الاختبارات، وتعلن النتيجة بعدها بأسبوع.