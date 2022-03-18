مواطنون يشيدون بجهود الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء.. «فيديو»

عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع «يوتيوب»، تقريرا مصورا يبيّن إشادة المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمجهودات الدولة من أجل غلاء وارتفاع الأسعار.

أحد المواطنين: نفسي المبادرة تفضل علطول

وقال أحد المواطنين في التقرير: «مبادرة كلنا واحد مهمة عشان بتوفر السلع بأسعار أرخص»، وأضاف آخر: «أنا عن نفسي عاوزها علطول»، فيما أشارت إحدى السيدات إلى أن أسعار السلع داخل المبادرة منخفضة عن المتواجدة في السوق، إذ أن سعر السعر بـ10 جنيهات ونصف، وفي السوق يبلغ سعره 13 جنيهًا.

ووجهت إحدى السيدات خلال التقرير، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المباردة، متنمية تنفيذها طوال العام، وتابع آخر: «الأسعار مختلفة عن برة بكتير، وشايف إن الأسعار في المبادرة بعد التخفيضات وصلت للنص».

تفاصيل المبادرة

وأطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، لمدة 30 يومًا، وتبدأ اعتبارًا من الغد وحتى يوم 13-4-2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب الوزارة، تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).