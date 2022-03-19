حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19-3-2022 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج الفلكية، إلى أثنى عشر برجا سماويا، كل يريد معرفة آخر الأحداث، وما يمكن أن يحدث لهم مستقبلا، ومنهم من يريد الاطلاع على صفات الأبراج الأخرى، لكي يعرف كيفية التعامل معها، لذا يكثر البحث عن حظك اليوم من قبل الكثيرين ويحظى باهتمام العديد من الأشخاص.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم وما يخبر به علم الفلك اصحاب الأبراج المختلفة اليوم السبت الموافق 19 مارس 2022.

حظك اليوم برج الحمل 19-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تفكر جيدا وتدرس خطواتك قبل البدء فيها عليها، وابتعد عن ارتباط بعقود إلا بعد أن تحصل على كافة المعلومات التي تريدها.

حظك اليوم برج الحمل 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

على مواليد برج الحمل اليوم، أن ينتبهوا جيدا ولا يبالغوا في طلبهم للمثالية، حيث يوجد القمر في مواجهة برجك يدفعك للتمرد.

حظك اليوم برج الثور 19-3-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العمل الإيجابي لذا تنجح اليوم كثيرا إذا كلفت بأداء مهمة.

حظك اليوم برج الثور 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك، وتلقى إشادة وتقدير من حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-3-2022 على الصعيد المهني

تكون اليوم مبتكرا في عملك فاستغل ذلك جيدا.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل الحب مما يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام وتضع قواعدك وقوانينك بذكاء.

حظك اليوم برج السرطان 19-3-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض التشوش ويدفعك هذا للعناد ولكن عليك بالصبر والانتباه لأقوالك جيدا.

حظك اليوم برج السرطان 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في وضع معاكس لذا عليك حماية نفسك والوقوف فيمن يحاول التدخل في شئونك الخاصة.

حظك اليوم برج الأسد 19-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات مما يجعلك متيقظا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة في مجال عملك.

حظك اليوم برج الأسد 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

تشارك اليوم أفكارك مع من تحب وتنقعه بها وذلك بفضل وجود الشمس وعطارد بمنزلك الثامن.

حظك اليوم برج العذراء 19-3-2022 على الصعيد المهني

انتبه وعليك إدارة أموالك بحكمة ومضاعفة تركيزك بشكل أكبر وذلك لوجود القمر بمنزلك الثاني مما يصيبك بالتشوش فعليك أن تواجه ذلك.

حظك اليوم برج العذراء 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه وفكر في كلامك جيدا قبل التلفظ به ولا تتسرع في إعطاء وعود.

حظك اليوم برج الميزان 19-3-2022 على الصعيد المهني

يضفي لك القمر سحر وجاذبية اليوم، حيث تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية.

حظك اليوم برج الميزان 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تفرض نفوذك وسيطرتك على من حولك بشكل عقلاني وذكي اليوم.

حظك اليوم برج العقرب 19-3-2022 على الصعيد المهني

تميل لتحليل المواقف بدقة ولكن لا تظهر نفسك وتعمل ذلك أمام الأنظار، ولا تتفاخر بإنجازاتك ايضا.

حظك اليوم برج العقرب 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تهتم اليوم بصحتك، وعليك بالاسترخاء، ولا تعلن أخبارك الشخصية لأي حد.

حظك اليوم برج القوس 19-3-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الأصدقاء اليوم مما يساعدك على التواصل جيدا مع من حولك وتكوين صداقات وتقويتها.

حظك اليوم برج القوس 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

يكون اليوم جدا ونهاية لمشاكل عافية تجد حلول لها حيث تبدو أكثر تحررا.

حظك اليوم برج الجدي 19-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم ليس مميزا لمواليد برج الجدي فالقمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة فحاول البحث عن حافز وتشجيع.

حظك اليوم برج الجدي 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

لا تعاند وابتعد عن الشك، واستعد اليوم للتنازل والتساهل ولا تفقد أعصابك.

حظك اليوم برج الدلو 19-3-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وثقة.

حظك اليوم برج الدلو 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بحضور وجاذبية نظرا لوجود فينوس في برجك وتستطيع أن تؤثر فيمن حولك وقد تعيش مغامرة تمدك بالأمل.

حظك اليوم برج الحوت 19-3-2022 على الصعيد المهني

نظرا لوجود القمر في منزل المدخرات فهذا يساعدك كثيرا على إدارة أعمالك وأموالك وتخطط لبعيد.

حظك اليوم برج الحوت 19-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك الاقتراب اليوم ممن تحب، والتزم السرية ولا تعلم أخبارك ولا تتفاخر بنفسك.