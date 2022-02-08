رصف وتطوير الشوارع الرئيسية بمدينة ميت غمر في الدقهلية

بدأ مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى التابعة لها، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 – 2022، وتنفيذ المشروعات التنموية داخل مدينة ميت غمر والقرى التابعة لها، وذلك بعد أن تم اختيار المركز وقراه ضمن خطة الدولة في مبادرة «حياة كريمة»، والتي بدأت في مركز ميت غمر بداية من شهر يناير الماضي، كما يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى مدينة ميت غمر، والقرى التابعة لها، وعقب انتهاء شركات المرافق من أعمال توصيلات الصرف الصحي والمياه.

الالتزام بالخطة الزمنية

تفقد عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر، يرافقه محمد البيلي نائب رئيس المركز، وياسر العجرودي مدير التخطيط والمتابعة، أعمال رصف وتطوير شوارع الحرية والجيش وسوق الجملة بمدينة ميت غمر.

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وشدد «فكري»، في بيان صحفي، على ضرورة الانتهاء من المشروعات خلال المدة الزمنية المحددة بهدف تسهيل الحركة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدء أعمال الرصف بشوارع ميت غمر

تم البدء في أعمال الرصف بقشط الطبقة السطحية المتهالكة بشارع الحرية في الاتجاهين، تمهيدا لوضع طبقة رش البيتومين وإعادة الطبقة السطحية مرة أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من رفع المطابق وبلاعات المطر بشارعي أحمد عرابي والجيش تمهيدا لاستكمال أعمال الرصف.

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يذكر أن رئاسة مركز ميت غمر شنت حملة لرفع حوالي 50 طن مخلفات مباني من أسفل الكباري بمدينة ميت غمر، والتي يتم إلقاءها ليلا أسفل الكباري وفى الأراضي أملاك الدولة، وكذلك رفع مخلفات القمامة وتنظيف وتطهير الشوارع المحيطة بمستشفى دقادوس والشوارع الرئيسية بالمدينة.