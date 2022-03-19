حظك اليوم برج الجدي السبت 19-3-2022 مهنيا وعاطفيا

لا يقع مولود برج الجدي بسهولة في الحب، بل أنه يأخذ الوقت للاعتراف للشريك، إلا أن هناك بعض المؤشرات تدل على أن هذا الشخص وقع في حبك، ومنها أن تجده تبدل حالة من اللامبالاة للغيرة على أتفه الأسباب، فضلا عن ظهور الخجل والتردد في الإفصاح عن ما بداخله، والرغبة في قضاء الوقت مع شريكته، فكل ذلك يشير إلى أن هذا المولود مُغرم.

كما يظهر حب الجدي في حال أظهر المرح وروح الدعابة، مع من يحب، فهذه إشارة واضحة على حبه لها، كونه لا يظهر هذا الجانب من شخصيته لأي شخص يتعامل معه، فهو يستخدم الجانب الفكاهي من شخصيته، بهدف الحفاظ على استمرار العلاقة.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

يخبرك حظك اليوم على المستوى المهني، بالنسبة لمواليد برج الجدي، أن القمر معاكس، وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

طالبت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، بأن يقاوم ميله للعناد والشك، فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل، ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.

رجل برج الجدي

ويملك مولود برج الجدى الكثير من الصفات، منها أن شخصية عملية وواقعية ودقيقة ومنظمة، فضلا عن أنه من أفضل الأشخاص التي تجيد التخطيط لمستقبله، ويعرف بين المحيطين به أنه الشخص الواثق من نفسه ولدية صبر يفوق الخيال.