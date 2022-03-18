«المالية»: تحصيل 6.3 مليار جنيه بجمارك الإسكندرية

ثمّن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل متوسط زمن الإفراج، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية واستقرار الأسعار. وتلقى الوزير تقريراً أمس، من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، أفرجت عن مشمول 14 ألفاً و848 شهادة جمركية خلال فبراير الماضى للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة ومنها: «الخيوط، المنسوجات، الأجهزة الكهربائية، أجهزة الاستقبال، البلاستيك، المنتجات البترولية، السيارات»، إضافة إلى قطع الغيار وغيرها. وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضى، بلغت ملياراً و588 مليوناً و577 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و682 مليوناً و353 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصّلة عن تلك الشهادات نحو مليار و72 مليوناً و916 ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، صدرت خلال فبراير مشمول ٨٧٧٧ بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ٣٢ ملياراً و٩١ مليوناً و٢٦ ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو مليون و٥٠٧ آلاف جنيه، مشيراً إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية ٦ مليارات و٣٥١ مليون جنيه.