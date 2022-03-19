شركات نفط أمريكية تعلق عملياتها في روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا

أعلنت شركات نفط أمريكية، تعليق عملياتها في روسيا بسبب عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فيما قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن الحرب الروسية الأوكرانية، قد تدفع 40 مليون مواطن أوكراني إلى الفقر المدقع، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، قالت وسائل إعلام روسية، إن موسكو طالب شركة «جوجل» الأمريكية بالتوقف فورًا عن بث تهديدات للروس على «يوتيوب».

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن جيش بلادها أجلى 112 روسيا وأجنبيا، بينهم مواطنون من أوكرانيا والولايات المتحدة، وأوزبكستان وصربيا ولبنان تونس وجورجيا من «خيرسون» إلى شبه جزيرة القرم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«كييف»: المفاوضات مع موسكو قد تستمر عدة أسابيع

من جانبه، أعرب ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن اعتقاده بأن المفاوضات مع موسكو قد تستمر عدة أسابيع أو أكثر.

بدوره، أشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى وجود عثرات روسية عدة في أوكرانيا، موضحا في تقييم لتقدم القوات الروسية، إن القوات لم تتقدم بالسرعة التي كانوا يرغبون فيها.

«البنتاجون»: قوات موسكو عانت من مشكلة الدعم اللوجستي

وأضاف أوستن، في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» الأمريكية، أن قوات موسكو عانت من مشكلة الدعم اللوجستي، وأشار الوزير الأمريكي، إلى أنه لم ير دليلًا على التوظيف الجيد للاستخبارات التكتيكية.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه لم يكن هناك تكاملاً بين القدرات الجوية الروسية والعمليات البرية.

اقتصاديا، بحث ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مع مدراء شركات بلاده النفطية الإجراءات المحتملة لدعم قطاع النفط والغاز.