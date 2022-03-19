أوكرانيا تفقد الوصول إلى بحر آزوف وتجلي 180 ألفا عبر ممرات إنسانية

أقرت «كييف»، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت الوصول مؤقتًا إلى «بحر آزوف»، واعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، أن الجيش الروسي حقق نجاحًا جزئيًا في منطقة عمليات «دونيتسك»، وأنه قطع الطريق أمام القوات الأوكرانية من الوصول إلى بحر آزوف.

بدورها، قالت وسائل إعلام ألمانية، إن «برلين» لم تقدم لـ«كييف» إلا 500 صاروخ «ستريلا» سوفيتي الصنع من أصل 2700 تعهدت السلطات الألمانية بتقديمها في وقت سابق.

«الدفاع الأوكرانية»: القوات الروسية أحكمت قبضتها على ميناء ماريوبول

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية أحكمت قبضتها على ميناء «ماريوبول».

من جانبه، أوضح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه جرى إجلاء أكثر من 180 ألف شخص عبر الممرات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى مؤشرات ضعيفة على نقل مرتزقة سوريين للمشاركة الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس وفد التفاوض الروسي مع كييف فلاديمير ميدينسكي، أنه لمس تقاربًا في المواقف بشأن مسألة وضع أوكرانيا المحايد وإحراز تقدم بشأن مسألة نزع سلاحها.

وأضاف ميدينسكي، أن عدم انضمام اوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» هي إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات، مشيرًا إلى أنها النقطة التي شهدت أكبر تقارب في مواقف الطرفين.

مفاوض روسي: هناك اختلافات حول الضمانات الأمنية التي تطالب بها «كييف»

وأوضح المفاوض الروسي، أن هناك اختلافات حول الضمانات الأمنية التي تطالب بها «كييف».

وبشأن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن السياسيين في «الاتحاد الأوروبي» يدرسون إمكانية استخدام الأصول المجمدة لرجال أعمال روس لتمويل أعمال ترميم بنية أوكرانيا التحتية.

«بايدن» يشارك في قمة مجموعة الـ7 بـ«بروكسل» الخميس المقبل

وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن، أن رئيس البلاد جو بايدن سيشارك، الخميس المقبل في قمة مجموعة الـ7 بالعاصمة البلجيكية «بروكسل» لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، كما سيشارك المسؤول الأمريكي في قمة «الاتحاد الأوروبي».

بدورها، قللت الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، أمس الجمعة، من أهمية تهديد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن بلاده تعتبر أن أي شحنات سلاح تدخل أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا، وقالت الرئاسة: «تهديد تم توجيهه من قبل»، مشيرة إلى عدم وجود قوات أمريكية داخل أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

«ساكي»: القوات الأمريكية موجودة في أراضي دول حلف «الناتو»

وأوضحت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين ساكي أن قوات بلادها موجودة في أراضي دول «الناتو»، فيما وجهت مجموعة من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي «11 مشرعا»، رسالة إلى بايدن، دعته فيها إلى أن يطالب «الناتو» بتعزيز حضوره العسكري في رومانيا.

وأعتبر المشرعون، منطقة البلقان معرضة للخطر في أوروبا، وقال المشرعون، إنه يجب على الحلف أن يولي اهتماما كبيرا بـ«البلقان».

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لـ«كييف».

من جانبها، نفت الرياض، صحة التصريح المتداول إعلاميًا والمنسوب لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بشأن زيارة بلينكن إلى البلاد في المستقبل القريب.

وأوضحت الوزارة السعودية، أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».