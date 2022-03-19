تضم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، عدد كبير من العلماء والخبراء من المصريين بالخارج، فى مجال الصناعة، حيث تنطلق هذه النسخة تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة، والذي سيشمل عدد كبير من المحاور، أبرزهها، صناعة الأدوية وصناعة السيارات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن رياض البربري، وعمر الخواجة، المشاركين في «مصر تستطيع 6»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أبرز المعلومات عن «البربري» و«الخواجة» المشاركين فى «مصر تستطيع 6»

1- رياض البربري:

- حاصل على دكتوراة الصيدلة والعلوم التطبيقية من جامعة نيجاتا اليابان عام 2009.

- أستاذ مساعد بكلية الطب بولاية بنسلفانيا الولايات المتحدة منذ عام 2017 وحتى الآن.

- أستاذ مساعد باحث فى قسم الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية بكلية الطب وطب الأسنان جامعة روتشستر منذ مايو 2015 وحتى يوليو 2017.

- حاصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة طنطا عام 1996.

- حاصل على ماجستير الصيدلة من جامعة طنطا عام 2003.

2- عمر الخواجة:

- أحد المشاركين فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

- يقيم فى لندن منذ عام 2009.

- عمل كمصرفي خاص عام 2014، لدى بنك كوتس فى لندن.

- حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال فى كلية كينجز لندن 2012.

- حصل على الماجيستير من كاس بزنس سكول 2013.

- الشريك الإداري لنادى أوماكسي للإستثمار، وهو صندوق استثمارى للأغذية والمشروبات، ومقره فى أوروبا.

- مؤسس ومدير مكتب AMK للإستثمار بلندن، وهى شركة استثمار عائلية مقرها لندن، تستثمر فى العقارات وأسواق رأس المال الاستثمارى الجرئ مع التركيز على التكنولوجيا.

- تتخصص الشركة وتستثمر فى صناديق الاستثمار فى محافط شركات التكنولوجيا فى كل من الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- تستثمر الشركة أيضا فى شركات التكنولوجيا المنفردة والتى من شأنها تغيير العديد من الصناعات مثل تكنولوجيا الأسواق المالية، وتكنولوجيا البنية التحتية، وتكنولوجيا المستهلك والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعى وغيرها.