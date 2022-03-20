حظك اليوم برج السرطان الأحد 20-3-2022 عاطفيًا ومهنيًا

يفضل مولود برج السرطان التعامل مع الأشخاص المريحة؛ لذلك يجب على من حوله التحلّي بالصبر ومعاملته بلطف، كما يجب لنيل ثقة هذا البرج أن تكون شخصًا صادقًا للغاية، وأخيرًا يحرص هذا البرج على اختيار ألفاظه حتى لا يجرح من يتعامل معه.

ويفضل مولود برج السرطان الابتعاد عن محاولات إثارة غيرته باستخدام الأشخاص الآخرين حتى لا يتم فقدانه كصديق أو حبيب، كما يحب البقاء في المنزل لفترات طويلة، ولا يفضل الخروج والتنزه، كما أنه معطاء بشكل كبير، ويحرص على مساعدة الآخرين بكل ما لديه من وقت وجهد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمولود السرطان: القمر في مربع برجك.. وعليك ألا تنزعج إذا أثيرت قضايا ومشاكل وكن هادئًا.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

أما عاطفيًا واجتماعيا، فـ حظك اليوم تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك، إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

معالم برج السرطان

ويفضل مولود برج السرطان أرقام الحظ وهي «2، 3، 15، 20»، كما أن عنصر هذا البرج هو الماء، ويرمز له في رمز السلطعون، وأرقام الحظ هي: «2، 3، 15، 20»، وغالباً ما يميل لحب الألوان الزاهية مثل اللون الأبيض والأصغر على سبيل المثال.