مدرسة لتعليم السمسمية في السويس مجانا.. خطوة لإعادة إحياء التراث

تشهد محافظ السويس اليوم الأحد، تدشين مشروع لإحياء التراث حيث تعود أوتار السمسمية إلى الرنين من جديد لتطرب آذان السامعين، من خلال فنانين وعارفين عاشقين لهذا الفن، إذ تعد السمسمية هي الهوية الفنية لأهالي السويس ومدن القناة بشكل عام، وتقدم في كل الأحداث اليومية والتاريخية سواء أفراح أو احتفالات أو انتصارات.

تامر ريكو: محافظ السويس يرعى مشروع إحياء التراث

قال الفنان السويسي تامر ريكو مدير المشروع، إن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أعطى إشارة البدء في المشروع، فهو رجل يعشق السويس ويحب أهلها، وكذلك النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، التي دعمت المشروع والمدرسة والعازفين بآلات سمسمية.

تدشين مشروع مدرسة لتعليم فن السمسمية

وأوضح «ريكو»، الشهير بـ«أبو زياد»، أن أولى خطوات المشروع هي مدرسة تعليم السمسمية بقيادة الفنان العالمي موسى أحمد موسى والفنان إبراهيم السني، اللذان يعدان من أمهر عازفي السمسمية فى تاريخ السويس، وهما المكلفين بوضع نواة لفرقة إحياء التراث وتعليم الراغبين في العزف بالإضافة إلى فرقة للحفاظ على التراث، وذلك مجانا بحسب ما جاء في منشور المدرسة.

مركز شباب المدينة يحتضن المشروع

وتابع «أبو زياد»، أن مركز شباب المدينه بالأربعين، يحتضن المشروع بتعاون ومشاركة فعالة من مديرية الشباب والرياضة بالسويس، بقيادة محمد سعد، ومن مجلس إدارة مركز شباب المدينة برئاسة المهندس سيد خطاب، وأوضح تامر ريكو مدير المشروع وصاحب الفكرة، أن مدرسة تعليم العزف هي المرحلة الأولى وللمشروع مراحل أخرى، منها تكوين فريق فني لإحياء التراث بشكله الصحيح من خلال فنانين سوايسة لهم باع طويل في هذا الفن، منهم عبده الدشناوي وسمير الغرباوي وشعبان إبراهيم وحسان جاد ووليد خلاف وعماد بكار ومحمود حسن وإبراهيم السني وموسى أحمد موسى.

والفريق بحسب «ريكو» مستعدا لزيارة المدارس والأندية لنشر هذا الفن ومحاربة الإسفاف الموجود في الفن حاليًا.