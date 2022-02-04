النائب سيد حجازي يكرم أبطال الجيش الأبيض في شبرا الخيمة

نظم النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، اليوم، احتفالية كبرى بِاسم «شكرا جيش مصر الأبيض»؛ لتكريم الأطباء وطواقم التمريض من جيش مصر الأبيض في شبرا الخيمة، ورموز العمل الخيري والتطوعي الذين تصدوا لجائحة كورونا، وقيادات المجتمع المدني المشاركين في قوافل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وحضر الحفل، محمد الحاج أمين عام حزب مستقبل وطن بشبرا الخيمة، وخالد منصور أمين حزب مستقبل وطن بشرق شبرا الخيمة، والدكتور ياسر حامد مدير الإدارة الصحية، والدكتورة علا محمد وكيل الإدارة الصحية، وعادل صابر مراقب أول التطعيمات، وعدد كبير من أبطال الجيش الأبيض بإدارة شرق شبرا الخيمة.

تكريم الأطباء والطواقم الطبية

وقال حجازي، إن احتفالية اليوم بمثابة تكريم لكل الأطباء وطواقم التمريض والشباب المتطوعين الذين كان لهم السبق في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وكان لهم دور فاعل في الحفاظ على المجتمع وسلامة المواطنين.

دور رائد لقيادات الصحة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه يثمن الدور الرائد الذي تقوم به قيادات المنظومة الصحية والقيادات الشابة ومؤسسات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة التنفيذية لمواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الوطن، لا سيما جائحة فيروس كورونا المستجد التي برهنت بشكل قاطع على وحدة صف المجتمع والتحامه مع القيادة السياسية الرشيدة للخروج من الأزمة الصحية الراهنة في ظل مسيرة البناء والتنمية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهنأ عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على القرارات الحكيمة والإجراءات الاحترازية التي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن، ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم.