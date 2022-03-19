الديهي: محتكر السلع وقت الأزمات لابتزاز المواطنين «خائن»

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين، من أجل متابعة المخزون الاستراتيجي للغذاء المصري ومناقشة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، موضحًا أن رئيس الجمهورية اتخذ قرارات في وقتها تمثلت في التوسع في المساحات المنزرعة بالقمح، مشددًا على أن احتكار السلع ومحاولة ابتزاز المواطنين في أوقات الأزمات خيانة، والتاجر الذي يحتكر السلعة «خائن».

قمح يكفي حتى نهاية العام

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي وجَّه بتقديم حافز للمزارعين لتوريد القمح للدولة؛ من أجل إتاحة توفير مخزون استراتيجي من القمح للمواطنين يكفي حتى نهاية العام الجاري، حيث علق على الأمر، قائلًا: «هذا الأمر درس لنا في التوسع، على مستوى زراعة القمح خلال الفترة المقبلة».

وأكد، أن دور الرئيس والدولة كان بارزا وواضحا في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية الرئيس خاطب أصحاب مخابز العيش السياحي: «لم نرفع أسعار القمح المورد للمخابز حتى يتم زيادة أسعار الخبز».

توجيه رئاسي بمراقبة أسعار الخبز

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية أصدر توجيها بمراقبة أسعار الخبز الحر، إضافة إلى توجيه كل الجهات وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية بتوحيد الجهود؛ من أجل ضخ أكبر قدر من السلع الغذائية على مستوى الجمهورية خاصة مع دخول شهر رمضان بأسعار تناسب الفئات الأكثر احتياجًا.