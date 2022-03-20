طقس السويس اليوم.. غيوم ونشاط لحركة الرياح والصغرى 9 درجات

شهدت محافظة السويس، اليوم الأحد، طقساً معتدلاً منذ الصباح، مع وجود غيوم جزئية، وشعر المواطنون بتحسن الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجة الحرارة بعد تعرض المدينة ليلة أمس لموجة صقيع، بعدما انخفضت درجة الحرارة إلى 8 درجات، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ونشطت الرياح المتوسطة والشديدة أحياناً في أنحاء المحافظة، ولم يتغير الطقس عند ساعات الفجر حيث استمرت البرودة، ومع شروق الشمس ارتفعت درجات الحرارة قليلاً.

وأعلنت محافظة السويس رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الطقس السيئ والتقلبات الجوية، وذلك منذ تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار.

انخفاض الحرارة إلى 9 درجات ليلاً

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان لها، من انخفاض درجات الحرارة اليوم الأحد، مع وصول هذا الانخفاض إلى ذروته خلال ساعات الليل، وكذلك نشاط للرياح، ما يؤدي للشعور بالبرودة وعدم الدفء، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض في درجات الحراراة بمحفظة السويس، بمعدل 10 درجات ليلاً، ومن ثم من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية، باعتبار أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة بحسب بيان هيئة الأرصاد 19 درجة مئوية.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم في محافظة السويس لا تتوافر به فرص لتساقط الأمطار، وأنه غائم جزئياً مع نشاط للرياح.

سرعة الرياح ونسبة الرطوبة

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من صباح اليوم بلغت 59%، وسرعة الرياح 22 كم / ساعة.