طقس السويس اليوم.. أجواء متقلبة ورياح خفيفة وتحذيرات من برودة ليلاً

شهدت محافظة السويس، اليوم السبت، طقساً متقلبًا منذ الصباح، وظهرت سماء المدينة غائمة تماماً معظم الوقت منذ الساعات الأولى، ونشطت الرياح، ذلك بعد تعرض المدينة لليلة شديدة البرودة، شهدت خلالها انخفاضًا بدرجة الحرارة إلى 9 درجات، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

ولم تتغير حالة الطقس في السويس عند الساعات الأولى اليوم، واستمرت البرودة حتى طلوع الفجر، ومع شروق الشمس ارتفعت الحرارة قليلاً، حيث رفعت المحافظة درجة الاستعداد إلى القصوى، تحسبًا لأي طوارئ قد تنتج عن الطقس السيئ والتقلبات الجوية.

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة لـ11 درجات ليلاً

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، من انخفاض دراجات الحرارة ونشاط للرياح، مما يؤدي للشعور بالبرودة، حيث تضمنت التحذيرات وصول هذا الانخفاض إلى ذروته خلال الليل، بالنظر غلى أن السويس من المناطق المتوقع تعرضها لانخفاض في درجات الحراراة بمعدل 19 درجات ليلاً، مما يعني أن درجة الحرارة الصغرى متوقع أن تسجل خلال الليل 11 درجة مئوية، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية.

قياسات الطقس اليوم السبت

وتضمنت قياسات الطقس بمحافظة السويس صباح اليوم، نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من الصباح 50%، في حين سجلت سرعة الرياح 18 كم/ساعة، أما درجة الحرارة صباحاً كانت 18 درجة مئوية مرتفعة عن نظيرتها أمس بمقدار درجتين.