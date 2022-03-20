خبراء بسوق المجوهرات ينصحون المقبلين على الزواج بشراء شبكة ألماظ

مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل قوي، في الفترة الأخيرة وتسجيل أسعار الجرام مستويات قياسية، أصبح من الصعب على المقبلين على الزواج شراء شبكة قيمة من الذهب، في ظل ارتفاع الأسعار، الأمر الذي دفع البعض إلى الاتجاه إلى الألماظ كبديل للذهب في حالة شراء الشبكة.

شراء الألماظ بديلًا للذهب

ومن المتعارف أن شراء شبكة من الذهب يعد عادة أساسية في إتمام الزواج، لكن في الأيام الماضية، يرى خبراء في سوق الحلي والمجوهرات أن اقتناء الألماظ يعتبر بديلًا للذهب للأشخاص المقبلين على الزواج.

وقال حسين ناجي، خبير في صناعة المجوهرات، إن الألماظ يعتبر من المجوهرات الثمينة التي لها قيمتها واسمها بين باقي المعادن، التي تستخدم في أغراض الزينة بالنسبة للنساء، ويفضل الكثير من النساء الألماظ كنوع من أنواع الزينة والظهور الراقي لها، وأشكاله المصنعة بطريقة تجذب العين.

شبكة لا تزيد على 30 ألف جنيه من الألماظ

وأضاف ناجي، في حديثه الخاص، لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للأشخاص المقبلين على الزواج والمطالبين بشراء الشبكة، قد يتجه البعض منهم إلى شراء شبكة من الألماظ كبديل للذهب، حيث يستطيع أن يقوم بشراء شبكة من الألماظ عبارة عن (خاتم ومحبس) بسعر لا يزيد على 30 ألف جنيه مع اختلاف الأسعار وفقًا للأذواق والأنواع، في المقابل في حالة شرائه شبكة من الذهب سيضطر إلى شراء «دبلة، ومحبس، وسلسلة، وغوايش» بمبلغ لا يقل عن 70 ألف جنيه، وفقًا للوزن وفي ظل ارتفاع الأسعار الحالية للذهب.

الذهب يحقق مكاسب عند بيعه

وأوضح خبير صناعة الذهب أن الذهب يظل محتفظًا بقيمته وسط باقي المعادن الثمينة، سواء كان بهدف الزينة أو الاستثمار، الأمر الذي يجعله يتفوق على باقي المعادن من حيث الاستثمار، ففي حالة شراء الشبكة من الذهب والقيام ببيعها بعد فترة من الزواج سيحقق مكسبًا من وراء هذه الشبكة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، أيضًا اقتناء الذهب بهدف الاستثمار يعد من أفضل المعادن التي يفكر فيها الأفراد في استثمار مدخراتهم بأمان ودون خسائر، كما هو معروف أن الذهب ملاذ آمن وقت الأزمات والحروب والكوارث.

الألماظ يفقد قيمته عند البيع

أما في حالة شراء شبكة من الألماظ، والقيام ببيعها بعد ذلك، فلن يحقق صاحب الشبكة أي مكاسب، لأن الألماظ يفقد قيمته بنسبة كبيرة قد تصل إلى 50% حيث يحتوي على مشغولات كثيرة لا يتم احتسابها وقت البيع، ومن هنا يكون الذهب بالنسبة للأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار أو البيع بعد الزواج أفضل بكثير، بينما الألماظ فهو اسم وأشكال قيمة.