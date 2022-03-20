«التعليم» تحدد تفاصيل جديدة في التقديم للمدارس اليابانية: «مفيش تحويل»

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد تحويل مباشر بين المدارس في التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن الشروط والأحكام تنص على سن قبول أولى رياض الأطفال من 4 سنوات حتى خمس سنوات إلا يوم، مشددة على جميع المتقدمين ضرورة الالتزام بكل الشروط واستيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم.

اختيار المرحلة تلقائياً بمجرد كتابة سن الطفل

وأضافت خلال ردها على أسئلة أولياء الأمور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنها مدارس حكومية لغات وبيتم التدريس باللغة الإنجليزية، وتدريس المنهج الجديد بالإضافة، لأنشطة التوكاتسو والمستوي الرفيع «Connect plus».

ودعت أولياء الأمور إلى كتابة العنوان بالتفصيل لأن اختيار محافظة بعينها يعني كل المدارس الموجودة بها وذلك غير مرتبط بتفاصيل العنوان.

وأكدت أنه عند كتابة الرقم القومي على موقع التقديم الإلكتروني، يتم حساب عمر الطفل تلقائيًا والسنة التي يجب عليه التقديم لها، وإذا كان عمر الطفل مناسب للصف الأول الابتدائي يجب تقديم إثبات قيد يفيد بحصوله على رياض الأطفال، ويتم اختيار المرحلة تلقائياً بمجرد كتابة سنه.

لا يجوز التقديم على أكثر من مدرسة

ونوهت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه لا يجوز التقديم على أكثر من مدرسة، وعند انتهاء التسجيل تظهر رسالة تفيد بذلك مفادها «تم التسجيل بنجاح»، وردت على سؤال يفيد بمصير الطالب بعد انتهاء الصف الخامس الابتدائي في هذه المدارس لأنها آخر صف دراسي بها، موضحة، أن المدارس اليابانية تكبر مع الطلاب.

وفي سياق متصل، أكدت المدارس المصرية اليابانية، أن المصروفات الدراسية 14100 جنيه لجميع الطلاب، وتهتم بتطبيق أنشطة التوكاتسو التي تعمل على تنمية مهارات الطفل في مختلف الجوانب.