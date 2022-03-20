روسيا تعلن أسر عدد من القيادات العسكرية الأوكرانية في خاركيف

أعلن الحرس الوطني الروسي، أسر عدد من القيادات العسكرية الأوكرانية في خاركيف، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد مدينة خاركيف قصف روسي مستمر، على وسط المدينة.

وأعلنت مصادر روسية، مساء اليوم، أن نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، قتل اليوم الأحد، خلال معارك في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

مقتل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي اليوم الأحد

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، الأحد يومها الخامس والعشرون، فيما أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين

ولفت الرئيس الأوكرانى، إلى أن المفاوضات هى الحل الوحيد للأزمة ، منوها إلى أن فشل المفاوضات يعنى الدخول فى حرب عالمية ثالثة.