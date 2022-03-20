بريد الوطن .. بين التربية وإعادة التأهيل

هناك فهم مغلوط يخلط بين تربية الطفل وإعادة تأهيله، فالتربية هى بناء وتشكيل وعى الطفل بصورة تدريجية بداية من مرحلة الحمل بعد مرحلة تكون الأجنة فى الأربعة أشهر الأولى من الحمل، يشعر الجنين بحالة الأم النفسية ويتأثر بها، ثم يستمر فى تخزين المعلومات والخبرات الحياتية والقيم الخاصة التى يتلقاها من العالم حتى سن خمسة إلى ستة أعوام، وبعد هذه السن تبدأ مرحلة الاعتماد على مخزون القيم والخبرات التى قد تغذى بها سابقاً فى عقله فلا تظن أنه كان صغيراً غير مدرك للأحداث، فيصبح سلوك الطفل أكثر اعتماداً على ما قد تم تخزينه فى المخ وبالأخص القشرة الدماغية ومناطق الوعى داخل دماغه.

أما تجاهل تلك المرحلة التربوية الحاسمة والضرورية فينتج عنه ما نعرفه بـ«ضحايا سوء التربية» لأنهم غير قادرين إلا على العنف فقط، ولا نسمى ذلك الأمر الحاجة إلى التربية، لأن مرحلة التربية الأساسية قد انقضت وانتهت، وإنما نحن فى حاجة لإعادة التأهيل بمساعدة متخصص تربوى ونفسى وليس بالإهانة إطلاقاً لأن الطفل يحتاج هنا إلى إصلاح التكوين النفسى والعاطفى، واللذين قد حُرم منهما فى طفولته المبكرة.

أخيراً عليك بالقراءة والاطلاع باستمرار على السمات الأساسية لكل سن ومتطلبات كل مرحلة تربوية.

د. ريمون ميشيل

استشارى الصحة النفسية

وكاتب فى مجال العلوم الإنسانية

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