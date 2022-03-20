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محمود مسلم

بريد الوطن .. وطيس النصر

كتب:

الوطن
09:57 م | الأحد 20 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أيزورُّ لحظ الشعر والشوق قد همى

يطلسمه هجر بوجه تجهما

تشاكس ميسون الخيال سكونها

بسيف أليم كان بالأمس أحلما

تراقب طيفاً لم يكد يلثم الهوى

تلاطمه الأحداث والبأس أحجما

وكف وصال يرتجى قبلة المنى

تسربل هجراناً غداة تأقلما

وقنينة العشق انزوى ثغر عرشها

ولم يلق بالاً بينها ليل علقما

وطيسك يا صمتاً بقلب فجيعة

يشق سكون الوجد حين تلعثما

وعنقاء هجر صب ناى دموعها

أنيناً بموتور الفؤاد تألما

صناديد بأس ترقب الصبح عزمها

                                                   عبدالناصر الكومى 

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