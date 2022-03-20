بريد الوطن .. وطيس النصر

أيزورُّ لحظ الشعر والشوق قد همى

يطلسمه هجر بوجه تجهما

تشاكس ميسون الخيال سكونها

بسيف أليم كان بالأمس أحلما

تراقب طيفاً لم يكد يلثم الهوى

تلاطمه الأحداث والبأس أحجما

وكف وصال يرتجى قبلة المنى

تسربل هجراناً غداة تأقلما

وقنينة العشق انزوى ثغر عرشها

ولم يلق بالاً بينها ليل علقما

وطيسك يا صمتاً بقلب فجيعة

يشق سكون الوجد حين تلعثما

وعنقاء هجر صب ناى دموعها

أنيناً بموتور الفؤاد تألما

صناديد بأس ترقب الصبح عزمها

عبدالناصر الكومى

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