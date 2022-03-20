بريد الوطن .. وطيس النصر
كتب:
الوطن
09:57 م | الأحد 20 مارس 2022
صورة تعبيرية
أيزورُّ لحظ الشعر والشوق قد همى
يطلسمه هجر بوجه تجهما
تشاكس ميسون الخيال سكونها
بسيف أليم كان بالأمس أحلما
تراقب طيفاً لم يكد يلثم الهوى
تلاطمه الأحداث والبأس أحجما
وكف وصال يرتجى قبلة المنى
تسربل هجراناً غداة تأقلما
وقنينة العشق انزوى ثغر عرشها
ولم يلق بالاً بينها ليل علقما
وطيسك يا صمتاً بقلب فجيعة
يشق سكون الوجد حين تلعثما
وعنقاء هجر صب ناى دموعها
أنيناً بموتور الفؤاد تألما
صناديد بأس ترقب الصبح عزمها
عبدالناصر الكومى
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