الأم المثالية بسوهاج: أشكر السيسي.. وابنتها: «تحملت كتير من أجلنا»

مصدر للحنان ورمز للعطاء، تسعى جاهدة لإتقان عملها وتحدي ظروف الحياة من أجل ابنتيها، هكذا بدأت «نجلاء» حديثها عن والدتها سميرة أحمد حسان هاشم، صاحبة الـ66 عامًا بعد حصولها على لقب الأم المثالية في المسابقة التي أعلنت أسماء الفائزين بها، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

بفرحة وسعادة كبيرة، تحدثت نجلاء محمد، ابنة الأم المثالية في مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج، أنها تعيش مع أسرتها في منزل بسيط ومتواضع، ورغم ظروف الحياة الصعبة إلا أن والدتها كانت تحرص دائما على الكفاح وعدم النظر إلى ما في يد غيرها: «أمي كانت شغالة موظفة بالتربية والتعليم لغاية ما طلعت معاش، وعلمتنا حب الخير لكل الناس، وأننا منبصش لحد، ونحمد ربنا على أي شيء مهما حصل».

والدتي كانت متفوقة دراسيا

«والدتي كانت من أشطر الطالبات، وكان المدرسين كلهم بيشيدوا بتفوقها».. رغم التفوق الدراسي إلا أن الظروف حالت في البداية دون استكمال «سميرة» لتعليمها أثناء الثانوية العامة، وأصرت فيما بعد على تحدي الصعاب واستكملت دراستها مرة أخرى، بحسب حديث «نجلاء» لـ«الوطن».

ساندت زوجها وكانت ترعاه

تابعت «نجلاء» حديثها، بأن والدها كان يعاني من حالة نفسية سيئة، وكانت والدتها لا تفارقه وترعاه دائما بجانب عملها واهتمامها بالمنزل: «ماما مقالتش أي حاجة لا ليا ولا لأختي عن مرض والدي، وفضلت أننا نبقى بعيد علشان نركز في دراستنا».

التقطت الأم المثالية، سميرة أحمد، طرف الحديث، موضحة أنها لا تصدق فوزها في المسابقة، ووجهت الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: «ربنا يخليه لينا ويبارك فيه»، وشكرت ابنتها الصغرى «تغريد» على تقديم الأوراق في المسابقة.