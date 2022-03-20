مصري فائز بجائزة عالمية: يجب تغيير سياسيات القبول بالجامعات في مصر

قال الدكتور علاء جراد، أول مصري يحصل على جائزة الريادة والتميز في التعلم المؤسسي بلندن، إن الحفل يتم تنظيمه سنويا لتقدير جهود المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في التعلم المؤسسي ولكن الأمر غير منتشر في العالم العربي، مؤكدا أن الأمر يهتم بتطوير المؤسسات المختلفة عن طريق التعلم، ويتم التركيز على الإطارين المهني العملي والعلمي.

ضرورة تغيير سياسات القبول بالجامعات

وأضاف «جراد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع مساء اليوم الأحد، على فضائية «المحور»، أنه يجب تغيير سياسات القبول بالجامعات في مصر وطريقة التعلم، مبينا ضرورة معرفة احتياجات سوق العمل قبل قبول الأشخاص في الكليات، وضرورة عدم ربط دخول الجامعة بالمجموع فقط ولكن يجب اللجوء لشغف الشخص ومهاراته الشخصية، وضرورة إشراك أصحاب المصانع في المناهج التعليمية المقدمة في المدارس.

ضرورة التدريب العملي

وأوضح أول مصري يحصل على جائزة الريادة والتميز في التعلم المؤسسي بلندن، أن الطلاب يعملون في مشاريع عملية أثناء الدراسة من أجل اكتساب مهارات وهذا يكون له جوانب إيجابية على الطالب، لافتا إلى أن عدد من طلاب الماجستير عنده حصلوا على توظيف عقب العمل في الشركات كتدريب، موجها ضرورة الربط بين الصناعة والأجانب الأكاديمي في مصر.

العمل لقمة المناخ نهاية العام

وتابع أول مصري يحصل على جائزة الريادة والتميز في التعلم المؤسسي بلندن: «أطلقت كتابي الخاص في تطوير المؤسسات وكان الأكثر مبيعا في شركة أمازون وبتعاون مع وزارة التخطيط، وكمان شغال على قمة جلاسجو للمناخ وتأثيرتها وكمان على المؤتمر اللي هتستضيفه مصر نهاية السنة الجاية عشان أبرز طرق تطوير المؤسسات والحكومات».