ارتفاع أسعار السجائر اليوم في مصر.. اعرف قيمتها الجديدة

تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست بشكل كامل على أسعار المواد الخام، عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السجائر اليوم في مصر خاصة الأنواع الأجنبية، التي تنتجها عدد من الشركات متعددة الجنسيات بإشراف من الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، لذلك تزداد عمليات البحث عن أسعار السجائر اليوم في المحلات.

ارتفاع أسعار السجائر اليوم في مصر

وأعلنت شركة بريتش أمريكان توباكو اليوم زيادة في أسعار السجائر من العلامة التجارية دانهل وكنت ورويالز، وتراوحت قيمة الزيادة ما بين 1 إلى 3 جنيهات، لتكون الأسعار كالآتي:

سجائر دانهل بسعر 49 جنيهًا.

سجائر دانهل ماستر بليتدا بسعر 41 جنيهًا.

سجائر الفايسروي بسعر 29 جنيهًا.

سجائر البال مال بسعر 29 جنيهًا.

سجائر كنت بسعر 44 جنيهًا.

سجائر رويالز بسعر 21 جنيهًا.

بالإضافة إلى أنواع أخري مثل مالبورو وميريت، والتي زادت أسعارها منذ نحو 3 أسابيع بقيمة تتراوح ما بين 1 إلى 3 جنيهات، وجاءت أسعارها للجملة كالآتي:

مارلبورو RED بسعر 45.5 جنيه.

مارلبورو Gold بنحو 46 جنيهًا.

مارلبورو Purple mix بسعر 45.5 جنيه.

ميريت Filter بسعر 48.5 جنيه.

ميريت Blue بنحو 48.5 جنيه.

أسعار السجائر المحلية في الأسواق

وكانت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن زيادة أسعار السجائر المحلية ما بين 0.5 إلى جنيه واحد فقط، وسجلت الأسعار كالآتي:

السجائر البوكس 10 سجائر للمستهلك بنحو 11.5 جنيه.

كليوباترا كينج سايز بسعر 18.5 جنيه.

كليوباترا سوفت كوين بسعر 19 جنيهاً.

كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) بنحو 20 جنيهاً.

كليوباترا سوبر بسعر 21 جنيهاً.

مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر) بنحو 21 جنيهاً.

مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) بسعر 24 جنيهاً.

كليوباترا بلاك بسعر 24 جنيهاً.

ماتوسيان سوبر بنحو 24 جنيهاً.