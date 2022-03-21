محاكمة 3 متهمين بقتل سائق والتمثيل بجثته في الدقهلية «فيديو»

نظرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة 7 بمحافظة الدقهلية اليوم، محاكمة 3 متهمين «اثنين حضورياـ وأخر هارب» بواقعة قتل سائق بقرية جصفا مركز ميت غمر بعد استدراجه من منزله، وإنهاء حياته رميا بالرصاص باستخدام بنقدية آلية وأخري خرطوش والتمثيل بجثته بعد أن وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالقتل العمد وما أن ظفروا به فكبلوا يديه وسدد الثاني خزينة السلاح‏ برأسه وجسده غير مرة.‏

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل ‏صفوت ‏يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر ‏أحمد في القضية رقم 13930 لسنة 2021جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 1838 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

والد المجني علية يحضر الجلسة بنفسه: محاميا ربنا

وحضر والد المجني عليه «إمام وخطيب بالأوقاف» إلي المحكمة بنفسه وأكد أنه حضر بمفرده ولا يوجد محامي عنه، وأنه يدعي مدنيا بحق المتهمين بقتل نجله وقائلا: «أنا محاميا ربنا».

إحالة 3 متهمين بقتل المجني عليه رميا بالرصاص

وأحالت النيابة العامة لمحكمة الجنايات كل من: «محمد أ. م»، وشهرته السمكري ، 36 عاما ،مقيم قرية أبو خالد مركز ميت غمر، «أحمد م. ا.»، وشهرته الزغبي، 19 عاما، عاطل ومقيم قرية جصفا، و«مصطفى م. م.»، هارب الي محكمة الجنايات المخاصة لأنهم في يوم 29/6/2021 قتلوا المجثى عليه «محمد خالد جوده»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية قاطعين علي قتلة لما فاض به صدورهم من غيظ مفترى وعقول أدارها شيطانهم وأجسادا انصاعت لبهتانهم وشحناء قلوبهم فأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «بندقيتين أليتين وبندقية خرطوش» وأداة «رباط».

وجاء بأمر الإحالة أنهم نسجوا للمجني عليه الحيلة فانطلت عليه وقصدوا بصورتهم الي المكان الذي تمكنوا من اقتياده اليه قابعين له وما أن ظفروا به فكبلوا يديه وسدد الثاني خزينة السلاح المار بيانه برأسه وجسده غير مرة واطلق الأول لجام السلاح الناري إحرازه «بندقية خرطوش» فانطلقت طلقته واستقرت بساقة اليمنى فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين إزهاق روحة حال تواجد المتهم الثالث للشد من أزرهم واطلاق الأعيرة النارية وتركوا جثمانه أمامهم تصبب دماءه وأخذه المتهمين، الأول والثاني، على هيئته الي احدى المقاصد لينكلا به.

وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة بأن خطفوا بالتحايل المجني علية ونسجوا خيوط الحيلة وما أن انطلت عليه فتمكنوا من اقتياده فيه فأقصوه بعيدا عن ذويه حيث اتجهت إرادتهم وكان ذلك ليتمموا الجريمة محل الاتهام الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من تحريات مباحث مركز ميت غمر في ذلك الوقت، انه علي اثر خلافات مادية بين المجني علية والمتهمين فقاموا بالاتفاق فيما بينهم علي استدراج المجني علية لإزهاق روحة ونفاذا لمخططهم اعدوا أسلحة نارية وتمكنوا من نسج خيوط الحيلة للمجني عليه وما أن انطلت عليه فتمكنوا من إقصاءه حيث رغبوا وسدد المتهم الثاني خزينة السلاح الناري برأسه وجسده غير مرة وعاجله الأول لعيار ناري من بندقية خرطوش فاستقرت بالساق اليمنى حال قيام الثالث بإطلاق الأعيرة النارية لإرهابه وحملوه علي هيئته وقصدوا أحد الطرق العامة بقرية جصفا وألقوا بجسده وما أن شعر به قاطني ذلك المكان فتبادلوا اطلاق النيران لإرهابهم وفرض السطوة عليهم والتنكيل بالمجني علية علي مرأي ومسمع من المواطنين