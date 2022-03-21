«لص منحوس» حاول الهرب من شركائه ليسقط في قبضة الأهالي بالمحلة

تلقى أحد اللصوص «علقة ساخنة» من قبل أهالي قرية «عياش»، التابعة لمركز المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، اليوم الاثنين، أثناء محاولته الهرب من شركائه، إلا أنه وقع في أيدي الأهالي، الذين وثقوه بالحبال، وانهالوا عليه ضرباً، قبل تسليمه إلى الأجهزة الأمنية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل واقعة ضبط لص بشوارع «عياش»

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بقيام أهالي قرية «عياش»، التابعة للمركز، بضبط لص، كان يستقل سيارة ربع نقل في شوارع القرية، وقام الأهالي بتوثيقه بالحبال، تمهيداً لتسليمه للشرطة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن اللص موثق اليدين والقدمين، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة المحلة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابسات الحادث.

التحريات تثبت تورط اللص بجريمة سرقة

وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة المحلة، أن اللص قام بسرقة بعض القطع الحديدية من قرية «السجاعية»، بدائرة المركز، واختلف مع شركائه، ثم فر هارباً بسيارة ربع نقل، وبعد مطاردة بينهم استمرت أكثر من ساعتين على طريق «المحلة - طنطا»، استطاع الهرب منهم ،عن طريق دخوله إلى أحد الشوارع بقرية «عياش»، وذلك بسرعة جنونية، مما يعرض المارة للخطر.

وعلى الفور، التف عدد من الأهالي حول السيارة، وتمكنوا من ضبط قائدها، وتبين أن بحوزته بعض القطع الحديدية، فقاموا بالتعدي عليه بالضرب وتوثيقه بالحبال، واستدعاء الشرطة، التي انتقلت إلى محل الواقعة، وتم ضبطه واقتياده إلى ديوان عام مركز شرطة المحلة، وبحوزته المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.