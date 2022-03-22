الداخلية تخصص أيام «الجمعة» في مارس للكشف المجاني على السيدات بمستشفيات الشرطة

وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس الحالي، لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانا، بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة 8 مارس – يوم المرأة المصرية 16 مارس – عيد الأم 21 مارس 2022».

اليوم العالمي للمرأة

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّ القرار يأتي تقديرا لدور المرأة المصرية، وإنفاذا لثوابت الاستراتيجية الأمنية التي ترتكز في أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة في شتى المناسبات، وفي ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة، منها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

توقيع الكشف على السيدات بمستشفيات الشرطة

وتابع البيان، أنّه جرى توقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية في جميع التخصصات الطبية المختلفة خلال تلك الفترة، بمستشفيات القطاع، وصرف الدواء المقرر لكل حالة.

واستقبل مستشفى الشرطة في العجوزة، وفدا من اللجنة الصحية بالمجلس القومي للمرأة، لتفقد أوجه الرعاية الصحية والدعم الطبي الذي تقدمه وزارة الداخلية للسيدات.