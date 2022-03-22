مي حلمي: أنا مش بسعى للتريند.. الناس هي اللي بتدور عليا

تستعد مي حلمي لتصوير برامج جديدة، لعرضها الفترة المقبلة، إذ سيعرض إحداها عبر منصة إلكترونية، وآخر عبر قناة فضائية، في دولة الإمارت، ورفضت «حلمي» الإفصاح عن تفاصيل البرامج احتراما للجهات المنتجة المتعاقدة معها.

مي حلمي: متحمسة لبدء تصوير برامج دبي

ذكرت مي حلمي، خلال لقاءها مع «الوطن»، أنها متحمسة لأفكار البرامج، وسوف تبدأ التصوير بعد شهر رمضان الكريم، وأنها تضع تركيزها كله في هذه البرامج، موضحة: «أنا مركزة جدا اليومين دول في البرامج، معنديش وقت أشغل دماغي بحاجة تانية».

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وأضافت حلمي أن خطبيها الجديد ليس له علاقة من قريب أو من بعيد، ببرامجها الجديدة، وأنها وقعت عقود مع شركة كبيرة في الإمارات هي «flick».

لماذا تتصدر مي حلمي الترند؟

عن تصدرها دائما الترند قالت مي حلمي: «مبقتش أضايق، على الأقل أنا مش بطلع ألبس حاجة أو أطلع أتكلم عن حد عشان أطلع ترند، وأخر ترند كان فيديو عندي على الاستوري، يعني الناس هي اللي بتدور عليا مش أنا اللي بسعي للترند، أنا أصلا طول الوقت في الإمارات، فالترند اللي بيبقي هنا في مصر غير اللي في الإمارات، صحابي هما اللي بيبعتولي بالصدفة».

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وتابعت أنها لم تترك برنامج «الحكم»، الذي يُذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، لأنها تتعز به، والضيوف مرتبطون بالبرنامج، الذي لا علاقة له بالمشكلات وإنما هو برنامج جدلي، موضحة: «بنعرض تصريحات للضيف تخصه، ولا نتدخل في حياة أحد الشخصية، في ناس كتير بدون ذكر أسماء بيطلبوا يطلعوا في البرنامج».