عمرو موسى: حرب أوكرانيا هزت كل الدول ونعيش نفس أوضاع الحرب العالمية

قال عمرو موسى، وزير الخارجية وأمين جامعة الدول العربية الأسبق، إن العالم يمر اليوم بمرحلة خطيرة، ويشهد الكثير من التحديات الكبيرة والخطيرة، ورغم أن القرن الواحد والعشرين جاء بتقدم كبير في العلم وآمال كبيرة للبشرية، غير أن الصعوبات والتحديات التي نعيشها تتراكم لتخلق لنا وضعًا مقلقًا.

ما حدث في أوكرانيا يؤثر على مصر

وأشار «موسى»، إلى أن ما حدث في أوكرانيا يؤثر على مصر، مثل غيرها من دول العالم، وهذا الهجوم الروسي على أوكرانيا هز النظام الدولي، وجعل مجلس الأمن يقف عاجزًا ويعاني من شلل كامل، وصورة الأمم المتحدة اهتزت أمام العالم، وأصبح العالم في حربين، الأولى حرب ساخنة وهي ما تحدث في أوكرانيا، وأخرى باردة وهي ما يحدث بين الدول العظمى، موضحًا أن ما تتعرض له أوروبا حاليًا يعود بنا إلى أجواء ما قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال ندوة في جامعة طنطا بعنوان «مصر والعالم الخارجي والدور الإقليمي»، وذلك بحضور طلاب جامعة طنطا، بحضور رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، ونواب وقيادات جامعة طنطا.

وباء كورونا وتحديات القرن

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن بداية القرن الواحد والعشرين كانت بوباء غير مسبوق وأظهر عجز العالم عن مواجهة الأوبئة، وكشف عن عيوب الأمم المتحدة وعدم القدرة على العمل المتناسق بين الدول والمجتمعات لمواجهة الظواهر الجديدة، مثل تحديات تغير المناخ.

وأوضح: ثم تضاعف في هذا القرن، ممارسات التفرقة العنصرية والتي جعلت هناك قلقًا كبيرًا، ونحن الآن في التحدي الرابع وهو ما يحدث في أوكرانيا، والهجوم الروسي عليها، وإلى جانب تلك التحديات هناك استمرار للفقر، الذي يعاني منه العالم، وإن كانت هناك مجتمعات استطاعت التغلب عليه.

الشعب المصري عانى كثيرًا

وأشار أمين جامعة الدول العربية الأسبق، إلى أن الشعب المصري عانى كثيرًا من سوء إدارة الحكم في مصر في مختلف القطاعات، وأصبح الميراث ثقيلًا، وتحديات القرن الجديد هي تحديات كبيرة جدًا، ونحن الآن في مصر في حاجة إلى فكر مختلف وبيئة تتيح لنا أن نناقش ونفكر، وما طرحه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حول الجمهورية الجديدة، شيئًا رائعًا ومصر في حاجة إلى مثل هذا، وعلى المتجمع المدني أن يشرح هذا التعبير الجديد للمواطنين.

وأكد أن مصر دولة كبيرة في المنطقة ولها دور كبير في استقرار وهدوء المنطقة، ودور مصر في المنطقة شئ لا نقاش فيه، وإن كانت الـ70 عامًا الماضية لها تأثير سلبي في دورها، ولكن القاهرة دائمًا قادرة على القيادة والريادة، والمصريون شعب نشط وقادر، وعلينا أن نؤمن بالجمهورية الجديدة التي لابد منها، وعلينا عدم تكرار ما حدث في القرن الماضي وبداية القرن الحالي، ومصر لابد أن تعود إلى مكانتها ودورها الريادي، وهذا ما يفعله به المسؤولين حاليًا.

أزمة السد الإثيوبي

وردًا على سؤال حول أزمة ملف السد الإثيوبي، قال إن التعامل مع القضية كان بشكل خاطئ، و«من التسعينات كان فيه ملف في الدرج بشأنها»، وهذه المشكلة مستمرة معنا لبعض الوقت، وفي وقت كان الأمر يُقابل في الشارع المصري بنوع من الاستهتار، وخلال الـ5 سنوات الأخيرة، أصبح الملف يُدار بطريقة صحيحة، وعلينا دعم الدولة في ما تفعله حاليًا في هذا الملف، ومصر قادرة على التعامل بنجاح في هذا الشأن.