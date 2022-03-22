توقيع مذكرة تفاهم مصرية إماراتية لإدارة المرافق

وقعت الشركة المصرية الإماراتية للاستشارات الإدارية إحدى شركات المجموعة الشرقية المتحدة بالشراكة مع شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على هامش انطلاق فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض منتدى إدارة المرافق فى مصر الذى انطلقت فعالياته اليوم مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق برئاسة اللواء دكتور محمد مندور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتقديم الاستشارات الفنية للشركة فى حضور الدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري..

تقديم الاستشارات الفنية المختلفة لإدارة المرافق بمصر والإمارات

قال المهندس احمد شرف الدين الرئيس التنفيذى لشركة إي إي سي تي للاستشارات الإدارية ان الإتفاقية تضمنت الإستعانة بشركة إي إي سي تي للاستشارات الإدارية EECT كإستشارى متخصص وذو خبرة لإدارة المهام وتقديم الاستشارات الفنية المختلفة لشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق بمصر والإمارات.

وضع الخطط الاستشارية وإدارة جميع أنواع عمليات الاستشارات

وأشار شرف الدين في تصريحات صحفية إلى أن الاتفاق يأتي فى إطار التعاون والتنسيق بين الطرفين لما تمتلكه شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خبرات كبيرة في تقديم الخدمات والاستشارات الفنية وكذلك قيامها أيضًا بوضع الخطط الإستشارية وإدارة جميع أنواع عمليات الإستشارات بمجال شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق.

وأكدت الشركة المصرية الإماراتية للاستشارات الإدارية في البيان أن كلًا من الطرفين عقب توقيع مذكرة التفاهم حرص على دعم وتنسيق وتوحيد الرؤى لما يمتلكه كل منهما من باع طويل فى المجالات التى تقدمها مع التأكيد أن هذا يهدف للتوسع فى الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة والمتاحة لدى كل منهما وتوظيفها لتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رسالة كل منهما وأهدافه إضافة لتقديم الخدمات والاستشارات التدريبية لإعداد الكوادر المؤهلة لصنع واتخاذ القرار وكذلك تقديم الاستشارات التسويقية بمختلف مجالاتها.