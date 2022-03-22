وزير التعليم لـ«الوطن»: ندرس عقد امتحانات تجريبية لطلاب «2 و3 ثانوي»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تدرس عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي على أجهزة التابلت بهدف تدريب الطلاب على كيفية استخدام الوسيط الإلكتروني في الإجابة عن أسئلة الامتحانات.

دراسة عقد الامتحانات التجريبية

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دراسة عقد الامتحانات التجريبية تأتي في إطار حرص الوزارة على استغلال التكنولوجيا في العملية التعليمية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022 خلال أيام.

وشدد الدكتور طارق شوقي على الطلاب ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة مثل منصة حصص مصر التعليمية وبنك المعرفة المصري، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

«شوقي»: منهج العلوم يمكن الطلاب من التعرف على استخدام الماء كمصدر للطاقة

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أهم مواردنا هي المياه وحتى على أساسها تسمى كوكبنا بالكوكب الأزرق، موضحاً أنه في منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي يكشف الطلاب مسطحات مائية حول العالم مثل نهر زامبيزي ونهر باتوكا وسد كاريبا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن المنهج يمكن الطلاب من التعرف على كيفية استخدام الماء كمصدر للطاقة وتصميم نموذج مصغر لتوربينات مياه باستخدام أدوات بسيطة لحل مشكلات المياه أثناء تعلمهم من خلال شرح المقرر الدراسي على قناة مدرستنا التعليمية، لمشاهدة تنفيذ النسخة المصغرة لتوربين الماء في نهاية المفهوم الثالث للوحدة الثالثة.