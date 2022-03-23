البنتاجون: القوات الروسية بأوكرانيا تتواصل بصعوبة وتستخدم المحمول

خلال حديثه عن أداء الجيش الأوكراني في مواجهة القوات الروسية، كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، أمس، الثلاثاء، عن ملاحظات البنتاجون أيضا على أداء الجيش الروسي هناك، لافتا إلى أن أهم ملمح يميزه هو أنهم يجدون صعوبة في التواصل والتنسيق فيما بينهم.

جون كيربي: القوات الروسية لا تجري عملياتها بالتنسيق المتوقع من جيش حديث

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات لقناة سي إن إن الأمريكية: إن القوات الروسية في أوكرانيا لا تجري عملياتها بالتنسيق الذي يمكن توقعه من جيش حديث، حسب قوله، كما أن قادتهم لا يتحدثون دائما، ولا ينسقون دائمًا بين القوات الجوية والبرية.

وأضاف موضحا: لقد رأينا توترا بين القوات الجوية والبرية بشأن كيف يمكن أن تدعم إحداها الأخرى بشكل جيد أو بصعوبة، والأمر نفسه ينطبق على البحرية، كما أن لديهم مشكلات في القيادة ومراقبة القوات، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

المتحدث باسم البنتاجون: يجدون صعوبة في التحدث في بعضهم البعض

وتابع المسؤول الأميركي: بشكل ملموس إنهم يجدون صعوبة في التحدث مع بعضهم البعض، وهذا يدفعهم إلى استخدام الهواتف المحمولة في بعض الحالات، كما أنهم يفتقرون إلى الوقود وإلى الطعام.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون: لهذا السبب نعتقد أننا لم نشهد أي تقدم ملحوظ حقيقي للروس، باستثناء في الجنوب، القريب من قاعدتهم الخلفية في شبه جزيرة القرم، وتابع: لذا نعم، إنهم يواجهون صعوبة.

كيربي: الجيش الأوكراني ينفذ هجمات مضادة ويستعيد السيطرة

في المقابل تطرق كيربي إلى أداء الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أنه ينفذ هجمات مضادة أتاحت، ولاسيما في الجنوب خصوصا، استعادة سيطرته على أراض سبق واحتلتها القوات الروسية، التي تواجه صعوبات في الاتصال، حسبما أكد أمس.

وأكد جون كيربي، أن الجيش الأوكراني بات الآن، في بعض المواقف، في حالة هجوم، مؤكداً أنه يطارد الروس ويدفعهم إلى الخروج من المناطق التي كانوا يتواجدون فيها، حسب قوله.

وأضاف: نعلم أن الجيش الأوكراني شن هجمات مضادة (...) خاصة في الأيام الأخيرة في ميكولايف، وهي مدينة رئيسية بجنوب أوكرانيا.

وأوضح كيربي: لقد لاحظنا تزايد (المكاسب التي يحققونها) في الأيام الأخيرة لصالح أوكرانيا، معتبرا ذلك دليلا على قدرتهم على القتال وفقا لخططهم، ودليلا أيضا على التكيف، والسعي من جديد، لصد الجيش الروسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه الكرملين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها وتحقق تقدما يوميا وتلحق خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني.