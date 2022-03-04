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محمود مسلم

ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

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الوطن
12:01 م | الجمعة 04 مارس 2022
ارشيفية

ارشيفية

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بتوجيه حملة أمنية مكبرة لإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق محافظات (الجيزة - الإسكندرية – بنى سويف - دمياط – الإسماعيلية – المنوفية – سوهاج – بورسعيد) .. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى :-

ضبط (6) قضايا بعدد (6) متهمين ..بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة بلغت (2,876,086جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة..وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم ) حال إستقلاله إحدى السيارات "ملكه" ، وبحوزته مبلغ مالى (37 ألف دولار أمريكى).

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم الوطن