ضبط عامل أثناء اتجاره في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على عامل بدائرة قسم أول سوهاج، أثناء قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها.

أسعار السوق السوداء

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم أول سوهاج، يتضمن ورود معلومات لضباط إدارة مباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، مفادها قيام «جمال ا م ع»، 55 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتم الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحرى عنه، والذي استطاع كسب ثقته والاتفاق معه على شراء كمية من الدولار الأمريكي بسعر 18.75 جنيه للدولار الواحد.

ضبط المتهم

وعقب استصدار إذن الجهات المختصة، وبناء على الاتفاق المسبق، تمكن ضباط الفرع من ضبط المتحرى عنه حال تعامله مع المصدر السري بدائرة قسم أول سوهاج، وبحوزته 5000 دولار أمريكي، 146 دينارا أردنيت.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.