مصرع فلاح وإصابة زوجته في تصادم سيارة نقل بعربة «كارو» بالمنوفية

لقي فلاح مصرعه وأصيبت زوجته في حادث على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، بدائرة مركز قويسنا، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل مع عربة «كاور» كانا يستقلانها، ونُقلت الجثة إلى المشرحة والمصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا إلى مكان الحادث، وأزيلت آثار الحادث على الطريق الزراعي، وضُبط سائق السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إبلاغ جهات التحقيق بالحادث لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد مصرع فلاح يدعى «م.س»، 57 سنة، وإصابة زوجته «هـ.ف»، 55 سنة، في حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بعربة كارو على طريق «مصر الإسكندرية» الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها في الحادث.