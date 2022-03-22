المؤبد بدلاً من الإعدام لـ3 متهمين بقتل شقيقين في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 3 أشخاص، بينهم شقيقان، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمتهم لصدور أحكام ضدهما غيابياً بالإعدام، لاتهامهم بقتل شقيقين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لوجود خلافات بينهم، وقيامهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه المجني عليهم، خلال عملهم بالأرض الزراعية خاصتهم، في قرية «النزل» بمركز منية النصر .

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي قاسم، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد كمال، وشعبان شمس، في القضية رقم 559 لسنة 2013 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 111 لسنة 2013 كلي شمال المنصورة.

إحالة 7 متهمين إلى جنايات المنصورة

وأحالت النيابة العامة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنهم في يوم 5/1/2013 بدائرة مركز منية النصر، محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليهما «أحمد البسيوني البسيونى البدوي»، و«عبد الرؤوف البسيوني البدوي»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهما، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، بندقية خرطوش وسنجة، وكمنوا لهما بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهما فيه، وما إن ظفروا بهما، حتى أطلقوا وابلاً من الأعيرة من سلاح ناري، بندقية آلية، التي أودت بحياتهما.

اتهامات بقتل شقيقين عمداً

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الصادر بحقهما الإدانة بالسجن المؤبد، وهم «عماد ع. ع.»، وشقيقة «السيد»، و«عبده ع. ر.»، تهمة إحراز أسلحة نارية، فرد خرطوش بدون ترخيص، وذخائر تستخدم على السلاح الناري دون ان يكون مرخصاً لهما، والاشتراك في قتل المجني عليهما.

وأكدت التحريات السرية للمباحث ارتكاب المتهمين واقعة قتل المجني عليهما، وذلك حال تواجدهما للعمل في الأطيان الزراعية، وقيام المتهمين بالهجوم عليهما محرزين أسلحة نارية وبيضاء، وأطلقوا صوبهم الأعيرة النارية التي أودت بحياة المجني عليهما، وذلك لوجود سابقة خلاف مع المتهمين.