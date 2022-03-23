ميرفت أخنوخ بعد تكريمها من الرئيس: «تتويج لمسيرتي.. ومش عايزة أكتر من كده»

أعربت الدكتورة ميرفت أخنوخ شنودة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الإنجيلية، والأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن مدى فخرها واعتزازها بتكريم الرئيس السيسي لها اليوم، قائلة: «حاسة أنه تتويج لمسيرتي على مدى سنين طويلة، ولم أطمع في أكثر من ذلك، عصر الرئيس السيسي بيقدم للمرأة كافة حقوقها، اللي حاربت عشانها سنين طويلة، بنشكر الرئيس على كل حاجة قدمها لسيدات مصر، من تعينها لأول مرة في مجلس الدولة، وعدد الوزيرات السيدات اللي الرئيس وضع ثقته فيهم في الظروف الراهنة».

الرئيس أعطى للمرأة مكانة خاصة

وأضافت «أخنوخ» خلال حديثها لـ«الوطن»، أن التكريم عندما يأتي من أعلى سلطة في الدولة، من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لا بد أن نفتخر به، وخاصة بعد أنه أعطى للمرأة مكانة خاصة على مدار توليه حكم البلاد، فتقلدت جميع المناصب في عصره، وكرمت في جميع الاحتفاليات والمناسبات: «الرئيس سمع لكل واحدة مننا اتكرمت برحب وسعة صدر، مقطاعش كلام حد، بيتعامل مع كل سيدة من مكانة الأب والأخ والابن».

وطالبت ميرفت سيدات مصر بالوقوف خلف الرئيس السيسي، وإثبات أنفسهن: «ما حققه للمرأة يخلي له مكانة عند كل ست مصرية، حاجة جميلة إن سيدات مصر موجودات في كل حاجة حوالينا، القضاء والشرطة والقوات المسلحة والوزارات والبرلمان، وغيره، بقولهم ضروري تنتهزوا فرصة وجود رئيس داعم للمرأة ونستمر في المزيد للحصول على باقي حقوقنا في كل المجالات، واللي هيتحقق من خلال التعليم والعمل الجاد المستمر».

ميرفت أخنوخ تشكر السيسي

ووجهت رئيس مجلس إدارة الهيئة الإنجيلية، الشكر لرئيس الجمهورية، الذي ساعد المرأة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قائلة: «شكرا على كل ما حققته من إنجازات للسيدة المصرية، شكرا على كل جهودك للوطن بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة».

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة ميرفت أخنوخ، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2022، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، على جهودها التي قدمتها للمجتمع من خلال خدمتها بالكنيسة.