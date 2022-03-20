«تعليم القاهرة» تكشف حقيقة منع طلاب الخدمات من أداء الامتحان الإلكتروني

كشف جمال حشمت، مدير إدارة السلام التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، حقيقة منع طالبات مدرسة الخنساء الثانوية بنات خدمات من أداء الامتحان التجريبي الإلكتروني الأول اليوم على أجهزة التابلت في المدارس رغم حضورهم إلى المدرسة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، قائلاً، إن الإدارة قررت وفق تعليمات المديرية ووزارة التربية والتعليم، عقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية لطلاب الثانوي العام النظاميين والفترة المسائية لطلاب الخدمات.

وأضاف «حشمت» لـ«الوطن»، أن الفترة الصباحية تبدأ اعتباراً من الساعة والنص صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، وتعقد امتحانات الفترة المسائية بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر، موضحاً أن هؤلاء الطلاب جاؤا في مواعيد الفترة الصباحية وهو ما قد يؤثر على شبكة الإنترنت في المدرسة لكثرة العدد.

أكثر من 3600 طالباً تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان

وأوضح مدير إدارة السلام التعليمية، أن المدرسة قالت للطالبات إن امتحاناتهم تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، مؤكداً أن عدد الطلاب النظاميين 4600 طالبَا وتمكن منهم أكثر من 3600 طالباً من الدخول على منصة الامتحان وغاب حوالي 402 طالب عن الامتحان.

وقال جمال حشمت، إنه غير مسموح لأي مدرسة بمنع أي طالب من طلاب الخدمات من أداء الامتحان، موضحاً أن جميع طلاب الصف الأول الثانوي سواء نظاميين أو خدمات لهم الحق في أداء الامتحان ولم يتم منع أي طالب، لافتاً إلى أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا.

الامتحانات ساتر بصورة منتظمة

وأوضح «حشمت» أنه تم تجهيز البنية التكنولوجية في جميع المدارس لمساعدة الطلاب للدخول على منصة الامتحان بسهولة، موضحاً أن الامتحانات تمت بصورة منتظمة وفق كافة التعليمات التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية على أجهزة التابلت، بهدف التدريب على استخدام الوسيط الإلكتروني في أداء الامتحان والتدريب على نمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.