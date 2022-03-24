شوبير يدعم كيروش ويشكر علام: نحن في مركب واحد.. ونتمنى أن يرسو بنا على بر المونديال

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة دعم للمدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، قبل أقل من 48 ساعة على انطلاق مباراة الذهاب بين مصر والسنغال، ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، قائلًا: «نشكرك، إننا مع بعض تأهلنا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، ونلعب الآن في المرحلة الختامية لتصفيات كأس العالم، وسنشكرك أكثر عندما تبذل الجهد والعرق، وتعمل بشكل محترم حتى نتأهل إلى كأس العالم».

وأضاف شوبير، خلال تقديم برنامج «مساء أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورت»: «اشتغلت واجتهدت وتحملت الكثير من النقد والمعاناة والهجوم، وهذا طبيعي، ويحدث في العالم كله، لكن في نهاية المطاف وصلنا إلى الخطوة الأخيرة، رسالتك التي طلبت فيها الدعم، وصلت للشعب المصري بالكامل، وأقول لك، إنّ الشارع المصري لا يتحدث إلا عن مباراتي مصر والسنغال».

كل التقدير لكيروش.. وشكر خاص لجمال علام

وتابع الإعلامي الرياضي، أنّ الآمال كلها معقودة على الله عز وجل، ثم في اللاعبين وإدارة كيروش للمباراتين، حتى نتأهل إلى المونديال العالمي للمرة الثانية على التوالي، والمرة الرابعة في تاريخنا: «كل التقدير والاحترام لك وللجميع، لاتحاد الكرة ولك وللكل، وإذا كنا انتقدنا موقفا أمس، فأنا سعيد أنّ الموقف انتهى وتم حله، وحدث اتصال بين رئيس اتحاد الكرة جمال علام والمسؤولين عن الشركة المتحدة والمسؤولين عن شركة تذكرتي، والمسؤولين عن شركة أون تايم سبورتس وبريزنتيشن وتم إيضاح الموقف».

كلنا في مركب واحدة

وأكد شوبير: «كلنا في مركب واحدة، وهو مركب المنتخب الوطني، الذي أتمنى أن يرسو بنا إلى بر الأمان والنجاح والاطمئنان، بدأت حلقة اليوم من برنامجي برسالة الدعم التي طلبها كيروش من الشعب المصري، حتى أنقل لكم مشاعره، لأنه يفكر في المباراة 24 ساعة في الـ24 ساعة، على بركة الله، المساندة والمؤازرة من الجميع، للجمهور واللاعبين والجهاز الفني وكل عناصر اللعبة وكيروش، وإحنا كمان بنشجع نفسنا عشان نفرح كلنا».