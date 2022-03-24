ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومخدرات في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى المواد المخدرة.. وأثناء قيام قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة بإستيقاف إحدى السيارات للإطلاع على التراخيص لاذ قائدها ومستقليها بالفرار تاركين السيارة ، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – 2 ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبالكشف الفنى على السيارة المشار إليها تبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال إستقلاله إحدى السيارات "ملك زوجته" ، كما عُثر بداخل السيارة على ( عدد من طلقات الخرطوش) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة المشار إليها بالإشتراك مع (آخر "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) كما أضاف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما ، وإعترف بتركهما السيارة والهرب خشية ضبطهما بالمضبوطات المشار إليها ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، وبتفتيش مسكنهما عُثر على (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى) ، أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أسلحة بيضاء ومواد مخدرة بقصد الإتجار

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد ، مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – سلاح أبيض "كتر" – هاتفين محمول).

بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به ، كما إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه ، والسلاح بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.