«سي إن إن»: قمة بروكسل تبحث الرد على الخيار الكيميائي أو النووي الروسي

قالت شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية إنه من المتوقع أن تتخذ القمة التاريخية الطارئة في بروكسل، إجراءات هامة لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، حيث يعمل الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، على حشد الغرب وراء استراتيجية لمواجهة روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس بايدن، وصلوا إلى مقر حلف شمال الأطلسي صباح اليوم، ودخلوا إلى مقر الحلف وبدأوا عقد جلسة مغلقة مطولة.

القمة تبحث الرد على روسيا

وتابع التقرير أن «بايدن»، لم يتوقف عن الكلام وهو في طريقه إلى الجلسة، كما أدلى زعماء آخرون بتصريحات موجزة وأجابوا عن بعض الأسئلة، ومن المتوقع أن تركز جلسة الناتو الجارية حاليًا، على ما يجب فعله إذا نشرت روسيا سلاحًا كيميائيًا أو بيولوجيًا أو حتى نوويًا، حيث رسم المسؤولون الأمريكيون السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن ترد بها الولايات المتحدة إذا اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل هذه الخطوة.

زيلينسكي يخاطب قادة الناتو

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تتناول القمة، الموضوعات الأخرى، بما في ذلك العقوبات الجديدة على روسيا، ووضع قوة الناتو، والمساعدة العسكرية لأوكرانيا، وإجراء محاولات حل دبلوماسية في اللحظة الأخيرة، ومن المتوقع أن يخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة الناتو عن طريق تقنية افتراضية.

عقوبات جديدة ضد روسيا

وأشار التقرير إلى أن «بايدن»، أثناء وجوده بمقر الناتو، سيلتقي بقادة مجموعة السبع، ومن المتوقع الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا، وسيتوجه بايدن بعد ذلك إلى المجلس الأوروبي، ومن المتوقع أن تهيمن قضية الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية على النقاش، وسيعقد الرئيس الأمريكي اجتماعاً مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ثم يعود إلى مقر الناتو لحضور مؤتمر صحفي.