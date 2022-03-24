ضبط 1323 قضية تموينية.. منها حجب سلع غذائية وتلاعب في الأسعار

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1323) قضية تموينية متنوعة من بينهم (15) قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 107طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز" – 13200 عبوة زيت طعام – 25 طن أسمنت) ، (9) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (قرابة 4 طن "دقيق مدعم" – 603 بطاقة ذكية) ، و (154) قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (أكثر من 1302 طن – 28688 عبوة –17 إسطوانة - 2860 رغيف) .. بإجمالى مضبوطات بلغت (ما يقارب من 1439 طن – 41888 عبوة – 17 إسطوانة بوتاجاز – 603 بطاقة ذكية – 2860 رغيف) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (أكثر من 739 طن غاز صب) تم تجميها عن طريق نقص أوزان الإسطوانات والتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى محطات تعبئة البوتاجازات) بمحافظة السويس.

ضبط (90 طن "دقيق أبيض - سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات التجارة للسلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (300 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية "كسب – فول صويا" ) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (21 طن تمور) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (أكثر من 12 طن " أرز أبيض – دقيق أبيض – مكرونة) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (10 طن أرز أبيض) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (10طن "أرز أبيض – زيت طعام – مسلى – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 6 طن " أرز أبيض – دقيق أبيض – مكرونة – سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (أكثر من 2 طن "سكر حر - أرز أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (أكثر من طن "أرز أبيض - سكر حر - مكرونة") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (أكثر من 21 طن "مسلى – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (20طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (15طن "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (صاحب أحد محال مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (10 طن "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (صاحب أحد محال مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (أكثر من 5 طن "مسلى – مكرونة – سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (3 طن "أرز أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (13200 عبوة زيت طعام) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة دمياط.

ضبط (مالك مخبز بلدى بمحافظة شمال سيناء) لتصرفه فى كمية قدرها (أكثر من 4 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة) وبحوزته (603 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية لتصرفه فى كمية قدرها (أكثر من طن "دقيق بلدى" مدعم) قام المذكور بيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة أسوان لتصرفه فى كمية قدرها (أكثر من طن "دقيق بلدى" مدعم) قام المذكور بيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالكة مخبز بلدى) بمحافظة البحيرة لتصرفها فى كمية قدرها (أكثر من طن "دقيق بلدى" مدعم) قامت المذكورة بيعها بالسوق السوداء مستوليةً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (أكثر من طن مصنعات لحوم ودواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم تجهيز الوجبات) بمحافظة السويس.

ضبط (أكثر من 52 طن مخللات) منتج نهائى وتحت التجهيز معبأة داخل براميل بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ، ضبط (طن ملح سياحات) معبأ داخل شكائر مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج ووتعبئة المخللات) بمحافظة المنوفية.

ضبط (أكثر من 8 طن مكرونة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية ونسبة كسر عالية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة السويس.

ضبط (24 طن مواد خام "مستحضرات تجميل – مستلزمات إنتاج") معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل) بمحافظة المنوفية.

ضبط (أكثر من 11 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.